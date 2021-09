In Halle ist ein eineinhalb Jahre altes Kleinkind aus dem Fenster eines Wohnhauses gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die hallesche Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, stürzte das Kind bereits am Sonntag im Stadtteil Trotha aus dem Fenster im vierten Stock. Das Kind sei seinen schweren Verletzungen erlegen.