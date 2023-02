Auch zwei Autofahrer wurden angezeigt. Die wollten sich nicht blockieren lassen und sind dabei über Fußwege und Verkehrsinseln gefahren. Dabei haben sie Passanten in Gefahr gebracht, so der Vorwurf.

Am Montagmorgen hatten sich zehn Klimaaktivistinnen und –aktivisten der Letzten Generation auf der Professor-Friedrich-Hoffmann-Straße in Halle festgeklebt. Mit Aktionen in ganz Deutschland macht die Gruppierung auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam. Es war die erste Aktion dieser Art in Halle.