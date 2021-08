Aktivisten auf dem Hallmarkt Drei Wochen "Klimacamp Ost" in Halle – eine Bilanz

So wie an diesem kalten Morgen Mitte vergangener Woche stellen sich Jonas Venediger und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen von Fridays for Future das Klimacamp Ost vor. Ein älterer Herr ist auf dem Hallmarkt erschienen und will mit den jungen Menschen sprechen. Bedächtig trägt er seine Argumente vor: Es habe schon immer Kalt- und Warmzeiten gegeben, CO2 sei ein wichtiger Baustein des Lebens auf der Erde, anhand des Baumwuchses in den Alpen könne man das gut nachvollziehen – kurz: Drei Wochen im Zentrum von Halle zu campieren, um auf den für ihn "angeblichen" Klimawandel aufmerksam zu machen, sei zwar löblich, aber auch sinnlos.