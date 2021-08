Seit Samstag campieren junge Klimaschützerinnen und Klimaschützer aus ganz Deutschland in Halle auf dem Hallmarkt. Gleich in der ersten Nacht soll es zu Provokationen gekommen sein. Darüber informierte ein Sprecher des Klimacamps am Sonntag. Wie das Organisationsteam mitteilte, soll an den Provokationen unter anderem der regional bekannte Rechtsextreme Sven Liebich beteiligt gewesen sein.