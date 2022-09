Unter dem Motto "People Not Profit" will Fridays for Future am 23. September 2022 auf allen Kontinenten und überall in Deutschland dafür demonstrieren, dass "die Politik nicht mehr länger Konzerninteressen über Menschenleben stellt". Auch in Thüringen und Sachsen sind Demonstrationen geplant - zum Beispiel in Erfurt, Gotha, Leipzig und Dresden.