Am Uniklinikum Halle wird ein OP-Roboter nun auch in der Gynäkologie eingesetzt. Das teilte das Krankenhaus am Montag mit. Man gehöre zu den wenigen medizinischen Einrichtungen in der Region, die roboterassistierte Operationen im Bereich der Gynäkologie anbieten. Seit zehn Jahren werde das Robotersystem "Da Vinci" bereits in der der Urologie und der Viszeralchirurgie eingesetzt.

Bildrechte: Universitätsmedizin Halle