An den 12. Mai 2021 kann sich Hans-Peter Metzner noch gut erinnern. Wochenlang hatte der Krankenpflege-Azubi aus Halle mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern von "Walk of Care" auf diesen Tag hingearbeitet. Sie hatten Plakate bemalt mit Slogans wie "Pflege: Weil wir es lieben" und in den sozialen Medien Werbung gemacht, damit möglichst viele Menschen sie in ihrem Anliegen unterstützen. Sie wollten demonstrieren: Für bessere Bedingungen für Pflegende und Patienten in den Kliniken. Und dann schüttete es ausgerechnet an diesem Mittwoch im Mai wie aus Eimern.