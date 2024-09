Auch Adler muss im Zentrum für Rückenmarkverletzte des Klinikums mit Hilfe von Ergo- und Physiotherapeuten alles neu lernen: den Alltag im Rollstuhl, das Anziehen, das Kochen in einer speziellen Übungsküche oder das Fahren mit einem umgebauten Auto, weil sie mit ihren gelähmten Beinen nicht mehr Gas geben und bremsen konnte. "In den ersten Wochen wollte ich so schnell wie möglich wieder weg. Aber je mehr ich über meine Diagnose erfahren habe, je mehr Therapien ich gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, das ist das, was mich weiterbringt, was mir hilft, mein weiteres Leben zu gestalten. Und so ist die Klinik nach und nach ein Stück Heimat geworden, um mich in meinem neuen Alltag zurechtzufinden", erzählt Adler.