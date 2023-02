Das "Brohmers" in Halle Das "Brohmers" in der Bernburger Straße 9 / Ecke Mühlweg in Halles nördlicher Altstadt hat eine lange Tradition.



Zu DDR-Zeiten befand sich dort eine Eisdiele. Das dort verkauft Softeis war weit bekannte. "Jedermann in Halle weiß, 'Brohmers' macht das beste Eis", lautete die bekannte Eigenwerbung.



Im Sommer war der Freisitz an der beliebten Spazierstrecke zur Saale stets gut besucht. Die Leute warteten oft in langen Schlangen auf einen Platz.



Die Wende hat die Eisdiele nicht überlebt. Allerdings ist unter dem Namen später eine Musikkneipe entstanden. Als Veranstaltungsort ausgewählter Konzerte hat das "Brohmers" immer wieder von sich hören lassen. Die Eigentümer wechselten über die Zeit immer wieder, bis letztlich Sirko Mann die Einrichtung und den Namen gekauft hat.



Das "Brohmers" war auch häufig Spielort des Improvisationstheater-Festivals "Impronale".