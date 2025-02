Der 46-jährige Vogt versteht sich aufs große Wort, die große Geste – "stellt was vor", wie man so sagt. Er spricht von eigenen Visionen – kann sein sympathisches Lächeln gefühlt wie auf Knopfdruck anknipsen. Passend, dass er im MDR SACHSEN-ANHALT-Interview bereits nach dem ersten Wahlgang der Oberbürgermeister-Wahl betonte, das angestrebte Amt bestehe zum großen Teil auch aus Repräsentation.

Seine Worte, die Stadt brauche an der Spitze mehr einen Botschafter, denn einen Verwaltungsexperten, werfen Fragen auf, offenbaren aber einmal mehr die Widersprüchlichkeit seiner Aussagen. So kritisierte Vogt einerseits die Verwaltung scharf für ihre derzeitige Performance, andererseits lobte er die Verwaltung, wenn es darum ging, dass diese für ihn in Verwaltungsfragen einstehen muss, wo er bislang wenig Erfahrung habe. In Finanzfragen will er etwa voll auf Stichwahl-Konkurrent Egbert Geier setzen. Man könnte Vogt vorwerfen, er konzentriere sich zu stark auf eine Repräsentanten-Rolle im Amt.