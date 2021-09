Bernd Wiegand als Rettungsschwimmer: Seit einer Woche arbeitet er ehrenamtlich am Heidesee in Halle. Bildrechte: Heidebad Halle

Die von Bernd Wiegand als parteiloser Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters in Halle vor knapp zehn Jahren versprochene Transparenz in Politik und Verwaltung hat viele Wähler überzeugt. Diese Menschen – und auch ich gehörte dazu – waren sich sicher, dass einem undurchschaubaren Gestrüpp von divergierenden Interessen, mehr oder minder großen Mauscheleien und allgegenwärtigen Affären vor allem mit einem zu begegnen sei: Offenheit.

Das war eine große Hoffung für Halle – die sich leider nicht erfüllte. Denn Wiegand verstand und versteht unter Transparenz augenscheinlich etwas anderes als ich (und mit mir wahrscheinlich eine große Zahl Hallenser). Glasnost hat nämlich für den derzeit suspendierten OB von Halle zwei Seiten.

Er sagt, was er denkt

Einerseits spricht Wiegand offen aus, was er will und für richtig hält. Neues Personal in der Stadtverwaltung, ein sanierter Gimritzer Damm oder auch die kompromisslose Eindämmung der Corona-Pandemie: Seine Vorhaben hat der Kommunalpolitiker nie verschwiegen.

Doch der Weg zu diesen Zielen hat die Hallenser und alle Beteiligten offenbar nicht zu interessieren. Um die von Wiegand eingestellten Mitarbeiter in seinem engeren Umkreis gab es hinlänglich Ärger, die von ihm auf eigene Faust ausgelösten Arbeiten am Gimritzer Damm wurden vom Landesverwaltungsamt gestoppt und sorgten auch danach für enormen Streit, in der Corona-Pandemie trat der suspendierte OB nicht nur als tatkräftiger Macher, sondern auch als mutmaßlicher Impf-Vordrängler in Erscheinung.

Selbstherrliche Attitüde

Die Liste ließe sich noch um viele bisher undurchsichtige Vorgänge erweitern. Seit April 2021 ist Wiegand vom Dienst suspendiert. Nach dem Stadtrat traf auch das Landesverwaltungsamt diese Entscheidung. Gegen den 64-Jährigen läuft derzeit unter anderem ein Disziplinarverfahren. Zuletzt war dieses Verfahren sogar noch ausgeweitet worden. Wiegand soll demnach Dienstpflichten verletzt und damit ein Dienstvergehen begangen haben.

Hinzu kommt: Wiegand hat es mit seiner selbstherrlichen Attitüde geschafft, sich in eine Dauer-Clinch mit dem Stadtrat zu verfangen und auch die Stimmung in der Verwaltung nachhaltig zu verschlechtern. Er versteht sich nicht als "Primus inter Pares" (also als "Erster unter Gleichen") in dem sensiblen Dreieck Oberbürgermeister, Stadtrat und Verwaltung. Wiegand ist in seinem Selbstverständnis der Primus, dem die anderen Glieder pflichtschuldigst zu folgen haben.

Inszenierung als Rettungsschwimmer