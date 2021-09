"Spot an, Ton ab, Kamera läuft – und Action", heißt es ab 6. September im südlichen Sachsen-Anhalt. Der MDR startet eine neue Webserie und sucht dafür Komparsen. Der Streaming-Start der Serie "Ollewitz", die sich um Fußball, Familie und das Dorfleben dreht, ist in der ARD-Mediathek für 2022 geplant.

Einer der Drehorte: Der ehemalige Tagebau und der daraus entstandene See in Ferropolis Bildrechte: MDR/Susanne Reh

Als Komparsen können sich alle über 18-Jährigen bewerben. "Weiblich oder männlich, ob jung oder alt – es können sich alle bewerben", so die Produktionsleiterin. Wichtig sei, dass die Komparsen ostdeutsche Wurzeln haben und aus Mitteldeutschland kommen. "In 'Ollewitz' soll im wunderbaren Slang und Dialekt gesprochen werden. Wir werden versuchen, Sachsen-Anhalt mit all seinen wunderbaren Wörtchen darzustellen", verspricht Kossira.

Wichtig ist außerdem, dass die Spieler im Zeitraum zwischen 6. und 10. September verfügbar sind. Die Komparsen müssen jedoch nicht an allen Tagen anwesend sein. "Die Drehzeiten sind relativ lang, von 8 bis 18 Uhr, aber wir werden die Leute schön verköstigen und sie werden die tolle Erfahrung machen, an so einem Filmset zu sein", erklärt Kossira. Bewerbungen mit Foto und Altersangabe gehen an komparsen@cine-impuls.de. Die Dreharbeiten finden in Halle-Dölau und Ferropolis statt.