Vier Wochen lang konnte online abgestimmt werden für die beliebtesten Pflegeprofis in jedem Bundesland, jetzt steht fest: In Sachsen-Anhalt ist es das Pflegeteam der internistischen Intensivstation des Krankenhauses Martha-Maria in Halle-Dölau. Auf der Station wurden vor allem Corona-Patienten behandelt.

Im Sommer soll das Team der internistischen Intensivstation vor Ort im Krankenhaus ausgezeichnet werden. Bildrechte: ProschSchlueter/Martha Maria

Im Juli und August finden die regionalen Preisverleihungen in ganz Deutschland bei den Gewinnern vor Ort statt, also auch in Halle-Dölau. Im Oktober geht der Wettbewerb des Verbandes der Privaten Krankenversicherung dann weiter und jeder kann online über den Bundessieger abstimmen.



Im November sollen alle Preisträger in Berlin zu einem Fest zusammenkommen mit dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Andreas Westerfallhaus, der gleichzeitig Schirmherr des Wettbewerbs ist. Der Wettbewerb findet 2021 zum dritten Mal statt.