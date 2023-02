Denn Matvii habe es schwer in der Schule. Weil der Junge in einer normalen deutschen Klasse unterrichtet wird, kann er dem Unterricht kaum folgen. Auch sei er das einzige ukrainische Kind in seiner Klasse. "Das löst psychischen Stress bei ihm aus. Er ist jeden Tag traurig und will zurück in die Ukraine zu seinem Papa", beschreibt Anna Taras. Sie würde Matvii gerne in eine Ankunftsklasse schicken, aber an den Schulen in ihrer Nähe gebe es keine, erzählt sie. Lesen und Schreiben auf Ukrainisch bringt sie ihrem Sohn deshalb erst einmal selbst bei.