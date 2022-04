Umzug ins Hotel Hotel statt Sporthalle: Neues Zuhause in Halle für Geflüchtete aus der Ukraine

In Halle dient seit Mitte März der Sportkomplex Brandbergehalle als zentrale Notunterkunft. Für die Menschen dort gibt es nur wenig Privatsphäre. Am Montag konnten erste Geflüchtete in ein Hotel ziehen, das ebenfalls als Notunterkunft angemietet wurde. Rund 100 Kinder, Männer und Frauen sind nun in einem Hostel in Halle-Neustadt untergebracht. Erste Eindrücke.