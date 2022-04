Therapists for Ukraine sind Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sowie psychologische Beraterinnen und Berater, die kostenlose Sitzungen per Videochat für Geflüchtete aus der Ukraine anbieten. Über das Portal können Menschen Beratungsangebote in zahlreichen Sprachen finden.



Auf der Plattform Medflex bieten Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten kostenfreie Sprechstunden per Video und Chat an.



Die Internationale Psychosoziale Organisation (Ipso) ist eine humanitäre Organisation, die vertrauliche Beratung auf mehr als 20 Sprachen, darunter Ukrainisch und Russisch, per Videochat anbietet.



Über den Krisenchat und dessen Nummer +49 1573 599 31 26 finden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre auf Ukrainisch und Russisch Hilfe per WhatsApp oder SMS.



Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen stellt auf seiner Website Hilfen für Betroffene, Angehörige und Helfende auf Ukrainisch, Russisch und Deutsch zusammen.