Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hat die Polizei in der Stadt ungewöhnlich scharf kritisiert. Geier sagte, die Situation rund um das Maritim-Hotel in Halle sei nicht hinnehmbar. Die Polizeimaßnahmen dort müssten effektiver werden. Man brauche mehr Sichtbarkeit vor Ort, verdeckte Ermittlung und entschlossene Strafverfolgung. Wie die Stadt weiter mitteilte, hat sie rund um das Maritim die Straßenbeleuchtung verbessert. Dies erhöhe das Sicherheitsgefühl in der dunklen Jahreszeit.