Auf der halleschen Peißnitzinsel feiern Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen ihren letzten Schultag. Fast alle sind im Motto-T-Shirt unterwegs. Die Jugendlichen hören Musik und es wird Alkohol getrunken. Unbeschwert genießen sie am letzten Freitag im April den freien Nachmittag, bevor schon in dieser Woche die Abschlussprüfungen anstehen. Was immer irgendwie mitschwingt, ist ein ungutes Gefühl. Nicht unbedingt Angst, aber Gedanken um den sicheren Nachhauseweg am Abend. Gedanken daran, wer sich möglicherweise noch der Gruppe anschließt. Sobald es dunkel wird in der Stadt, spielen solche Gedanken eine noch größere Rolle.

Überfälle von Jugendlichen gab es an vielen Orten in der Stadt. Am Landesmuseum, in Neustadt, am Steintor und selbst auf dem Markt. Auch die Peißnitzinsel in Halle, ein Naherholungsgebiet in der Stadt, war zuletzt immer mal wieder Tatort. Nachts ist der Ort so dunkel wie kaum ein anderer in der Stadt. Beleuchtung gibt es ausschließlich durch ein paar wenige Laternen. Ein 18-Jähriger aus dem halleschen Umland erzählt, dass er zum Austretengehen immer einen Freund mitnimmt, nie alleine geht.