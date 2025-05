Die Waffenverbotszone in der Stadt Halle (Saale) ist am 1. Mai in Kraft getreten. Die Zone umfasst den Bereich rund um den Hauptbahnhof entlang eines Teils des Riebeckplatzes, des Hans-Dietrich-Genscher-Platzes und eines Teiles der Ernst-Kamieth-Straße. Dort ist das Mitführen von Waffen und Messern untersagt. Wer dagegen verstößt, müsse mit einem Bußgeld rechnen, so die Behörden.