Einbrüche und Brandstiftung Straffällige Jugendliche aus Halle in psychiatrischen Einrichtungen

07. August 2024, 13:11 Uhr

Seit Wochen halten zwei Jugendliche in Halle Polizei und Feuerwehr in Atem. Die beiden Jungen sollen in Geschäfte, Freibäder und Firmen eingebrochen sein. Auch mehrere Feuer sollen sie gelegt haben. Nun sind sie Medienberichten zufolge in psychiatrische Einrichtungen gebracht worden.