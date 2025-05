Vorausgegangen war ein juristisches Tauziehen um die Rechtmäßigkeit solcher Verbotszonen. Zunächst hatte das Oberverwaltungsgericht Magdeburg im September 2023 die 2022 eingerichtete Zone in Halle als unrechtmäßig eingestuft. Nach dem Magdeburger Urteil rief die Polizeiinspektion das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig an. In der Zwischenzeit wurde die Bundesgesetzgebung aber geändert. Die Polizei Halle zog ihre Revision zurück.