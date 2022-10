Halle hat im vergangenen Jahr als eine der wenigen Kommunen in Sachsen-Anhalt Schulden gemacht. Wie der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht rügt, sind 64 Millionen Euro an neuen Verbindlichkeiten hinzugekommen. Andere Kommunen hätten im vergangenen Jahr im Vergleich sogar Schulden abgebaut. Halle müsse besser haushalten, heißt es im Jahresbericht.