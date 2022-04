In Sachsen-Anhalt werden lediglich ein Drittel der hier benötigten Lehrer ausgebildet. Laut Vorsitzendem der Landes-Rektorenkonferenz darf es keine weiteren Sparmaßnahmen geben.

Die Martin-Luther-Universität in Halle muss jedoch drastisch sparen. Das würde sich auch auf die Ausbildung künftiger Ärzte auswirken.

Die am Mittwoch beschlossenen Sparmaßnahmen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) stellen die Ausbildung künftiger Lehrer in Sachsen-Anhalt vor weitere Probleme.

Jens Strackeljan ist seit zehn Jahren Rektor der Magdeburger Universität. Bildrechte: Jana Dünnhaupt/Uni Magdeburg Die Sparmaßnahmen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg stellen die Ausbildung künftiger Lehrer in Sachsen-Anhalt vor weitere Probleme. Der Vorsitzende der Rektorenkonferenz des Landes und Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Jens Strackeljan, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Uni Halle sei die Universität im Land, an der Lehrer ausgebildet würden. Hier dürfe nicht gespart werden. "Wir bilden in Sachsen-Anhalt ungefähr ein Drittel von den Lehrerinnen und Lehrern aus, die wir bräuchten. Und wenn in Halle nochmal gekürzt wird, dann haben wir massiv ein Problem. Das darf nicht passieren", so Strackeljan. Bereits jetzt können Hunderte Lehrer-Stellen nicht besetzt werden.

Lehre leidet schon jetzt