Doch plötzlich befinden wir uns in einem Zen-Kloster. Der Film entführt den Zuschauer an einen Stadtrand, der mit den gängigen Klischees bricht. Regisseur Conrad Winkler zeichnet Kontraste nach: Stadt trifft auf Land. Industrie verdrängt Natur. Oder doch andersherum? Der Betreiber eines Zen-Tempels sagt zu Beginn des Films beispielsweise treffend:

Dirk Künne betreibt in Halle-Trotha einen Zen-Tempel. Gleich hinter dem Tempel grenzen Schienen an, auf der täglich große Güterzüge vorbeifahren. Bildrechte: Conrad Winkler

In Winklers 22-minütigen Dokumentarfilm geht es weniger um Gewerbeparks und große Zubringerstraßen, vielmehr porträtiert er liebevoll verschiedene Charaktere in ihrem "Stadtrand-Zuhause". Die Menschen waren für ihn der Schlüssel, um dem Ort näher zu kommen, sagt er. Für die Recherche habe er "ziemlich wahllos Briefe geschrieben und in Briefkästen geschmissen - in Häusern, die irgendwie interessant aussahen".