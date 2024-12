Kulturpartnerkonferenz 2024 Podiumsdiskussion zur Gesprächskultur in der Kultur

Wie kann die Gesprächskultur gesellschaftliche Debatten beeinflussen? Diese Frage stand über der Kulturpartnerkonferenz , zu der MDR KULTUR und MDR KLASSIK am vergangenen Freitag in Halle eingeladen hatten. Bei einer Podiumsdiskussion unter dem Motto "Gesprächskultur in der Kultur! Ideen, Ansätze, Herausforderungen" spürten fünf Kulturakteure der Frage nach, wie miteinander gesprochen wird und wie sich diese Art der Kommunikation auf unser Bild voneinander auswirkt.

Zu den Teilnehmern der Debatte gehörte der Leiter des Osten-Festivals in Bitterfeld-Wolfen, Aljoscha Begrich. Er hat Gemeinsamkeiten bei den Kulturaktiven wahrgenommen, denn aus seiner Sicht arbeiten sie an der Aufgabe, Menschen sich wieder begegnen und ins Gespräch kommen zu lassen.

Vor Ort und bei den Menschen Räume für den Dialog zu schaffen, nicht nur an offensichtlichen Stellen, sondern auch an unerwarteten Orten – dieses Vorhaben ist nicht nur für den MDR wichtig.

Auch Stefanie Keil vom Museumsverband Thüringen will Gesprächen mehr Raum geben. Die Gesprächskultur sei für ihre Museen ein sehr wichtiges Thema, sagte sie, ständig sei man dazu mit den Mitgliedsmuseen beratend in Kontakt. Man versuche auch, die aktuellen politischen Diskussionen aufzugreifen. Dabei würden Formate gesucht, um noch stärker in den Diskurs gehen zu können, so Keil.