Als Reaktion auf einen Vorfall beim Klimacamp in Halle haben sich am Montagabend rund 120 Menschen auf dem Hallmarkt in der Saalestadt versammelt. Bewacht wurden sie nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT von rund einem Dutzend Polizistinnen und Polizisten.



Am Sonntag war es bei dem Camp nach Schilderungen der Umweltaktivisten zu einem Vorfall gekommen. Pressesprecher Jonas Venediger erklärte, zwei Betrunkene aus dem, wie es hieß, "Umfeld von Sven Liebich" die Klimaaktivisten um 5 Uhr morgens mit Messern bedroht hätten. Auch Zeltschnüre sollen zerschnitten worden sein. Der geforderte Polizeischutz sei den Aktivisten aus Kapazitätsgründen nicht gewährt worden, erklärte Venediger weiter.