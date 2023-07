Der Kung-Fu-Großmeister Chu Tan Cuong wird 60 Jahre alt, doch das Alter ist ihm nicht anzusehen. Durchtrainiert bis in die letzte Faser seines athletischen Körpers, strotzt er vor Energie und Lebenslust. Zu seinem Geburtstag hat der in Vietnam geboren Hallenser, Freunde und Wegbereiter in sein Trainingszentrum -und Hauptquartier eingeladen.

1981 ist er aus Vietnam zum Studieren nach Halle gekommen und in der Saalestadt geblieben. Er hat einen Abschluss als Jurist an der Uni gemacht und ein zweijähriges Musikstudium an der Weimarer Musikhochschule Franz Liszt absolviert. Sein Lieblingsinstrument ist das Saxophon, das er zu spielen weiß wie kein andere Kung-Fu-Großmeister. Doch noch besser ist er in der asiatischen Kampflust bewandert.