Nach langem Ringen ist der Neubau für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle beschlossen worden. Der Finanzausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt habe die grundsätzliche Realisierung des Neubaus freigegeben, teilten die Abgeordneten Andreas Schmidt (SPD) und Olaf Meister (Grüne) am Donnerstag in Magdeburg mit.