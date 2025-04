Halle: Außergewöhnlich viele Neuheiten im Kunstmuseum Moritzburg

Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich zeigte sich am Donnerstag dankbar angesichts der gelungenen Erweiterung der Kunstsammlung in den vergangenen Monaten. "In Zeiten, in denen die meisten Museen über nur geringe bzw. gar keine Ankaufsetats verfügen, ist dies eine äußerst erfreuliche Bilanz", so das Kunstmuseum Moritzburg in seiner Mitteilung.