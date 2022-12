Erst die Ausbildung …

Ihre Mutter hatte Fontaine den Rat gegeben, erst einmal ein solides Handwerk zu erlernen. Fontaine war in einer handwerklichen Umgebung aufgewachsen, da lag das nah. "Ich habe als Kind schon immer gerne den Handwerkern über die Schultern geschaut und am liebsten mit angefasst", erzählt Fontaine. Die Wahl fiel auf den Beruf der Raumausstatterin.

Fontaine lernte alles über Tapeten, Gardinen und Böden. "Am besten gefiel mir das Polstern von Möbeln, das hatte am ehesten was von einem richtigen Handwerk", erzählt Fontaine. Am Ende legte sie die Gesellenprüfung als Beste ihres Jahrgangs ab. Nun hatte sie genug Lebenserfahrung und Selbstvertrauen gesammelt, um sich für das ersehnte Designstudium einzuschreiben.

… dann das Studium

Sie studierte zunächst Produktdesign in Münster. Mit Möbeln wollte sie erst einmal nichts mehr zu tun haben. "Klar wollen Menschen schön wohnen, aber das war mir zu oberflächlich. Ich wollte Lösungen für echte Probleme entwickeln", erzählt Fontaine MDR SACHSEN-ANHALT. Am Ende ihres Bachelor-Studiums ging es um die Master-Frage. Wo sollte sie ihr Studium weiterführen?

Ich wollte Lösungen für echte Probleme entwickeln. Hélène Fontaine, Designerin

Kommilitonen erzählten von der renommierten Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle. Also besuchte sie den dortigen Hochschulinformationstag und war begeistert. "Ich hatte mich natürlich an mehreren Unis beworben, weil ich nicht glaubte, dass ich in Halle angenommen würde", erzählt Fontaine.

Doch es klappte. Nun standen ihr 39 Werkstätten offen, von denen sie vor allem die Holz-, Metall-, Kunststoff-, Laser- und 3D-Druck-Werkstätten nutzte.

Mit Pragmatismus zum Erfolg

Sie begann, ihre Entwürfe und Prototypen bei verschiedenen Wettbewerben einzureichen. Ihr Pumpspender "Droplet" zur sicheren Dosierung von Medizin gewann 2021 den Universal Design Award.

Wurst- und Käseverpackungen lassen sich oft schwer öffnen. Die Verpackungsschale "i-si" hat das Problem nicht, sodass sie sich auch mit wenig Kraft öffnen lässt. Bildrechte: Hélène Fontaine

Dieses Jahr gab es Gold beim Deutschen Verpackungspreis für ihre einhändig zu öffnende Verpackungsschale "i-si".

Warum ihre Einreichungen so erfolgreich sind, weiß Fontaine selbst nicht so genau. "Vielleicht, weil meine Entwürfe keine utopischen Konzepte sind, sondern ganz pragmatische Lösungen", überlegt Fontaine.

Greifbare Entwürfe

Auch ihren Dozentinnen sind die nahbaren und greifbaren Entwürfe von Fontaine aufgefallen. "Sie hat immer intensiv konzipiert und recherchiert. Ihre Entwürfe sind akribisch durchdacht und damit realisierbar und bleiben nicht nur Skizze", erzählt Professorin Mareike Gast MDR SACHSEN-ANHALT.

Das Dosieren von Tropfen erfordert eine ruhige Hand. Der Pumpdispenser "Droplet" mit integriertem Löffel ermöglicht das exakte Dosieren und das leichte Einnehmen. Bildrechte: Hélène Fontaine