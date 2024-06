Mehr über den Sammler Giovanni Scarselli Der Sprachwissenschaftler und Geschäftsmann Giovanni Scarselli, 1945 geboren, kam in den 1980er-Jahren in die DDR – wegen der Weimarer Klassik, wie es in der Pressemitteilung des Kunstmuseums Moritzburg heißt. Scarselli heiratete eine Thüringerin und ging mit ihr zunächst zurück in seine Heimat. Nach der Wende kehrte das Paar zurück und eröffnete in Weimar die erste Gelateria, das "Venezia". Bei der Beschäftigung mit bildender Kunst nach dem Krieg bemerkte er laut Museum den Widerspruch zwischen seiner Wahrnehmung und der öffentlichen Bewertung der ostdeutschen Kunstgeschichte. Er kam zu der Erkenntnis, dass die politischen Urteile die ästhetischen verhinderten. Auch deshalb ließ sich Scarselli für seine Kunstsammlung von dem Galeristen Klaus Hebecker und der Kunsthistorikerin Susanne Hebecker beraten. Giovanni Scarselli starb 2019.