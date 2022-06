Bisher sei Halle von Fluglärm nur im Südosten mit hauptsächlich gewerblich genutzten Bereichen betroffen gewesen. Das verschiebe sich nun westlich auf auch Wohngebiete in Ammendorf und Radewell. In diesen Gebieten soll dem Bericht zufolge nicht mehr neu gebaut werden dürfen. Davon betroffen könnte auch der Bau eines bereits geplanten Wohnheimes sein.

Grund ist dem Bericht zufolge der geplante Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle , der auch ein erhöhtes Flugaufkommen mit sich bringen wird. Der Flughafen Leipzig/Halle ist Deutschlands zweitgrößter Fracht-Flughafen nach Frankfurt am Main und das viertgrößte Drehkreuz für Luftfracht in Europa. Das Logistik-Unternehmen DHL plant, den Standort von bislang 60 Stellplätzen für Flugzeuge auf bis zu 100 auszubauen. Der Ausbau soll insgesamt rund 500 Millionen Euro kosten.

Gemeinde -Vertreter werfen Sachsen-Anhalts Landesregierung mangelndes Interesse in puncto Fluglärm vor. Eine Entschädigung der betroffenen Kommunen sieht das Land nicht vor – anders als der Freistaat Sachsen. Die sächsische Landesregierung hat im Doppelhaushalt 2023/2024 insgesamt rund 40 Millionen Euro als Ausgleich an umliegende Gemeinden vorgesehen.

Zudem hat Sachsen seit vergangenen September einen Fluglärmschutzbeauftragten. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Beauftragten liegt den Angaben des Verkehrsministeriums zufolge vor allem auf dem Lärmschutz am Flughafen Leipzig/Halle. In Sachsen-Anhalt hatten die Grünen im vergangenen Herbst einen Beauftragten für Flug-Lärmschutz gefordert, der Ansprechpartner für die Menschen in den betroffenen Gemeinden ist.