Zahlreiche Medizinstudierende wollen in der aktuell angespannten Pandemie-Lage im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara aushelfen. Einem Aufruf des Hauses sind binnen einer Woche rund 40 junge Menschen gefolgt. Das bestätigte ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT.



Mit einigen seien bereits Verträge geschlossen worden, hieß es. Der Aufruf der Klinik gelte weiterhin, sagte der Sprecher – und er klingt dramatisch: "Bei einer weiteren Verschärfung der Pandemielage droht jedoch trotz modernster Ausstattung und flexibler Organisation auch unserem Haus die Personalknappheit." Die Ärzte und Pfleger seien bereit, an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu gehen. Doch ohne Unterstützung würden sich die zusätzlichen Belastungen, die in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten seien, nicht bewältigen lassen. Gezielt werden Medizinstudierende gesucht. Interessen sollen sich melden bei: angela.bergmann​@krankenhaus-halle-saale.de



An der Uniklinik in Halle sind helfende Hände ebenfalls gesucht. Interessenten, egal, ob Arzt/Ärztin im Ruhestand oder Medizinstudiernde, jede helfende Hand sei im Moment gefragt. Kontakt über die Mailadresse aushilfe.covid@uk-halle.de melden.



Auch die Stadt Halle bietet einen Anlaufpunkt. In der Mitteilung der Stadt dazu heißt es, melden könnten sich "Ärzte und medizinisches Personal im Ruhestand, Medizinstudenten, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Katastrophenfall". Oberbürgermeister Wiegand führte weiter aus, dass die Interessenten durch den Leiter der Abteilung Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Dr. Robert Pulz, verteilt würden. Mail: ob@halle.de.



Im Burgenlandkreis braucht es Personal am Impfzentrum Zorbau, wie Landrat Götz Ulrich sagte. Aufgerufen sind alle, die im medizinischen Bereich oder im Verwaltungsbereich tätig sind, sich zu melden. Bisher habe es 34 Bewerbungen gegeben.