Nora Mona Bach erhält den Kunstförderpreis Sachsen-Anhalt für ihr Werk und ihre Technik mit Kohlepulver.

In dem künstlerischen Prozess des Schichtens und Fixierens entstehen schwarz-weiße filigrane Landschaften.

Die Jury lobt Bachs künstlerische Position, die "durch Weiterentwicklung hohe künstlerische Leistungen erwarten lässt".

Ein Atelierbesuch: Die Luft bei Nora Mona Bach im Künstlerhaus 188 in Halle ist ziemlich neblig. Das kommt von dem Kohlestaub, mit dem sie ihre großformatigen Werke schafft. Bach benutzt die Reißkohle nicht als Stift – wie üblich – sondern als Pulver. Deshalb arbeitet die Künstlerin mit einer FFP3-Maske.

Bildrechte: Nora Mona Bach

Kunst aus Kohle und Zufall

Die Künstlerin greift mit ihren Händen in den schwarzen Kohlestaub und lässt diesen auf die drei bis vier Meter großen weißen Papiere rieseln, die auf dem Fußboden liegen. Sie beschreibt ihre Arbeit als Mischung von Malerei und Zeichnung, wobei der Zufall eine entscheidende Rolle spielt. Denn die Konsistenz der Kohle macht "ihr" Material, wie sie es selbst nennt, sehr eigenwillig: In Sekunden kann sich ein Bild in ein tiefes schwarzes Meer verwandeln oder bekommt durch das Abnehmen der Kohle mittels Puste oder Radiergummi wieder lichte Stellen. Es ist ein ewiges Schichten und Fixieren im Wechsel.

Bildrechte: Nora Mona Bach

Filigrane Landschaften rund um Sachsen-Anhalt

Das Beobachten und Innehalten ist außerdem ein wichtiger Teil des künstlerischen Prozesses. "Man darf nicht zu viele Schichten drüberlegen und nicht zu früh aufhören", erklärt Bach. Deshalb beobachtet sie die Dinge gern: "Es ist sehr fragil bis zu dem Moment, wo ich es wieder fixiere." So entstehen abstrakte, filigrane Strukturen, die an Landschaften, Gärten und auch an das Mitteldeutsche Revier erinnern.

Bildrechte: Nora Mona Bach Über Nora Mona Bach 1988 in Chemnitz geboren, studierte Nora Mona Bach Malerei und Grafik an der Burg Giebichenstein. Sie lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin, Kuratorin und Dozentin in Halle und Leipzig und stellt national und international aus. 2021 wurde sie mit dem Heimatstipendium der Kunststiftung Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit engagiert sich Bach im kulturellen Leben der Stadt Halle (Saale) und ist in mehreren Vereinen tätig, unter anderem dem Künstlerhaus 188 e.V. 2024 erhält sie den Kunstförderpreis des Landes Sachsen-Anhalt.

Technik in Halle entwickelt