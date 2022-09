Die Himmelsscheibe von Nebra kehrt Mitte Oktober zurück nach Halle ins Landesmuseum für Vorgeschichte . Das teilte die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt am Freitag mit. Die Bronzescheibe ist noch bis zum 18. September im Drents Museum in Assen (Niederlande) ausgestellt. In der Ausstellung werden archäologische Exponate gezeigt, die einst als Symbole der Macht der Herrschenden galten. Darunter ist auch noch eine verzierte Axt aus Sachsen-Anhalt.

Zuvor war die Himmelsscheibe in London in einer viel beachteten Schau zu sehen. Rund 180.000 Besucher der Ausstellung "The World of Stonehenge" hat die rund 3.600 Jahre alte Himmelsscheibe begeistert, wie das Landesmuseum für Vorgeschichte mitteilte. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Schau besucht.