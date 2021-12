Die berühmte Himmelsscheibe von Nebra wird bald auf Reisen gehen und das erste Mal seit 15 Jahren wieder im Ausland ausgestellt werden. Vom 17. Februar bis zum 17. Juli 2022 werde sie Teil der Ausstellung "The world of Stonehenge" im British Museum in London, teilte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt mit.