Welterbe Himmelsscheibe von Nebra wieder in Halle

Die Himmelsscheibe von Nebra gilt als weltweit älteste konkrete Himmelsdarstellung. Seit Februar war das 3.600 Jahre alte Artefakt auf Reisen und in Ausstellungen in England und den Niederlanden zu sehen. Nun ist die berühmte Bronzescheibe wieder an ihrem angestammten Platz im Landesmuseum vor Vorgeschichte in Halle.