Vor dem Landgericht in Halle beginnt am Freitag der Prozess gegen drei Angeklagte. Ihnen wird vorgeworfen, im September 2021 in Halle-Neustadt eine 52-jährige Frau getötet zu haben. Angeklagt ist unter anderem der Ehemann des Opfers. Er soll zusammen mit einer weiteren Angeklagten beschlossen haben, die Frau zu töten.

Grund für die Tat ist, so die Anklage der Staatsanwaltschaft Halle , dass die beiden Täter nach dem geplanten Tod der Frau gemeinsam leben und ihre Beziehung fortführen wollten. Bereits ein Jahr vor der Tat haben sie nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft "eine Beziehung begonnen". Außerdem sollte so ein "aufwendiger Scheidungsprozess vermieden" werden.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll der Ehemann dem Helfer am Tattag die Schlüssel für die Wohnung übergaben haben, damit der sich geräuschlos Zugang verschaffen kann. Gemeinsam mit der Geliebten des Ehemannes soll sich der Helfer in die Wohnung geschlichen haben. Dort soll er die Ehefrau mit einem Messer erstochen haben. Der Ehemann soll sich in der Zwischenzeit in einem Lebensmittelgeschäft ein Alibi verschafft haben.