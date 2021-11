Das Landgericht Halle hat einen 19-Jährigen wegen gefährlicher Körpverletzung und versuchten Totschlags zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Täter im Mai 2020 einen Mann an einer Haltestelle in Halle geschlagen, getreten und damit schwer verletzt hatte. Ein Gerichtssprecher sagte am Freitag, der Täter müsse zudem in eine Entzugsanstalt. Die Urteilsverkündung am Freitag war nicht öffentlich.

Das Verfahren gegen ihn und zwei weitere Männer hatte Anfang November begonnen. Auch den beiden anderen Beschuldigten wird zur Last gelegt, einen heute 22 Jahre alten Syrer im Mai 2020 mit Schlägen und Tritten bis zur Bewusstlosigkeit verletzt zu haben. Das Verfahren gegen die zwei weiteren Beschuldigten wird separat weitergeführt. Deshalb ist am Freitag nur der Hauptbeschuldigte verurteilt worden. Er kann gegen das Urteil in Berufung gehen.

Streit am 1. Mai 2020 eskaliert