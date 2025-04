Landgericht Halle 40-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs zu jahrelanger Haft verurteilt

30. April 2025, 07:08 Uhr

In Halle ist ein 40-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Das Landgericht sah den Mann in 23 Fällen als schuldig an. Zudem besaß er Darstellungen von Missbrauch an Kindern. Die Taten liegen zum Teil mehr als zehn Jahre zurück. Das Gericht verurteilte ihn zu fast sieben Jahren Haft.