Am Landgericht Halle sind am Freitag drei Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In dem Prozess ging es um den Mord an einer Frau im September 2021 in Halle-Neustadt, zu dem sich die Angeklagten verabredet haben sollen. Es handelt sich um den Ehemann der Getöteten sowie seine Geliebte und einen weiteren Mann, den das Paar beauftragt haben soll. Der Ehemann des Opfers wurde wegen Anstiftung zum Mord verurteilt, seine Geliebte und der beauftragte Mann wegen gemeinschaftlichen Mordes. Alle drei hätten heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt.