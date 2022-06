Am Freitagabend werden wieder tausende Besucherinnen und Besucher zur Langen Nacht der Wissenschaften in Halle erwartet. Sie findet an sämtlichen Wissenschaftsstandorten in Halle statt, darunter dem Universitätsklinikum, der Leopoldina, dem Fraunhofer-Institut und verschiedensten Instituten der Universität. Bei rund 300 Veranstaltungen soll laut Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wissenschaft zum Anfassen präsentiert werden. Wissenschaftler und Studierende haben Experimente, Science Slams, Führungen, Vorlesungen und Diskussionsrunden vorbereitet.