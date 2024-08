Zum Laternenfest in Halle sind in diesem Jahr deutlich mehr Besucher gekommen als im vergangenen Jahr. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bis Sonntagnachmittag hätten rund 185.000 Menschen das Fest besucht. 2023 seien es noch 130.000 gewesen. "Das ist ein hervorragendes Ergebnis", so Geier. "Ich finde aber sowieso, dass man so ein Stadtfest nicht ausschließlich finanziell bewerten kann. Es geht hier um wesentlich mehr. Man kann nicht finanziell bewerten, wenn Stadtgesellschaft zusammenkommen kann."