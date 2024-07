Neben den Laternenumzügen sind auch in diesem Jahr mehrere traditionelle Veranstaltungen fest eingeplant. So sollen am Sonnabend zwei Bootskorsos von der Peißnitzbrücke zur Giebichensteinbrücke stattfinden, einer am Nachmittag und einer am Abend. Auch das Brückenspringen von der Giebichensteinbrücke ist in diesem Jahr laut Stadt wieder geplant. Ebenfalls am Sonnabend, etwa von 18 bis 19 Uhr, veranstalten die Rotary Clubs in diesem Jahr erneut das Entenrennen. Wer ein Entchen ins Rennen schicken will, kann dieses schon jetzt an mehreren Orten in der Stadt kaufen.

