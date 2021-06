Beliebtes Volksfest Laternenfest in Halle fällt wieder aus

Die Stadt Halle hat auch in diesem Jahr das bekannte Laternenfest abgesagt – eines der größten Volksfeste in Mitteldeutschland. Wie die Stadt mitteilte, soll es erst wieder im kommenden Jahr veranstaltet werden. Nach eingehenden Beratungen im Pandemiestab sowie mit Sicherheitsbehörden und Veranstaltern sei die Entscheidung gefallen, das Laternenfest erst im kommenden Jahr wieder zu veranstalten, teilte die Stadt am Freitag mit.