Der offene Brief ist unter anderem auf dem Internetportal "Du bist Halle" veröffentlicht worden. Initiatorinnen und Initiatoren des Schreibens sind Luna Möbius, Vielfaltsreferent*in der Grünen Sachsen-Anhalt, Buchhändlerin Sarah Miriam Lutzemann und Danny Lutzemann. Unterzeichnet worden ist der Brief unter anderem von Vertreterinnen der Partei-Jugendorganisation Grüne Jugend, von Radio Corax sowie von Künstlerinnen und Künstlern. Adressiert ist der offene Brief an den Bürgermeister von Halle, Egbert Geier (SPD), den Geschäftsführer des Stadtmarketings, Mark Lange, und MDR-Intendantin Karola Wille.