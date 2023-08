In größtmöglicher Öffentlichkeit wird am Fest-Wochenende die traditionelle Spielzeit-Eröffnung auf dem Laternenfest gefeiert. "Wir reden schon über seit einem Jahr darüber, wie das hier aussehen kann", erzählt Pamela Behr im MDR SACHSEN-ANHALT-Interview. Gemeinsam mit ihren Kollegen errichtet Bühnenmeisterin Behr derzeit eine 13 mal 13 Meter große Satteldach-Bühne auf der Ziegelwiese, auf der sich dann die Tänzer, Musiker des Orchesters und Schauspieler präsentieren werden. Insgesamt, mit Beleuchtung, Stühlen für die Musiker und Technik, wird der Aufbau drei Tage dauern. "Für uns Theaterleute ist so ein Bühnen-Bau im Freien auf der grünen Wiese mit Dach schon eine große Sache", so Behr. Bühnenmeisterin Pamela Behr im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT-Reporter Stefan Rank. Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

Und auch MDR SACHSEN-ANHALT feiert gleich zum Auftakt am Freitag groß mit. Auf der Peißnitz-Bühne spielen mit Funtastic Five und mit Harpo und Fancy zwei Musik-Legenden der 70er und 80er Jahre. Moderiert wird die Veranstaltung von Billy Wulff. Am Samstag wird dort MDR SPUNTIK dem Publikum einheizen und Sonntag feiern auf der Peißnitz-Bühne Petra Zieger und Band ihr vierzigjähriges Bühnen-Jubiläum.

Hochkarätige musikalische Unterhaltung