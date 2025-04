Finanzspritze Laternenfest in Halle wird deutlich teurer

23. April 2025, 15:40 Uhr

Die Kosten für das Laternenfest in Halle in diesem Jahr steigen deutlich. Die Stadt greift den Machern unter die Arme. Der Finanzausschuss hat am Dienstag für eine Finanzspritze von 400.000 Euro gestimmt.