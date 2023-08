Auf der Konzertbühne auf der Ziegelwiese sollte am Freitag die Coverband Völkerball spielen. "Am Samstag ist dann der Höhepunkt der Auftritt von Heinz Rudolf Kunze und im Anschluss spielen noch Glasperlenspiel", so Gründling vom Team Veranstaltungen der Stadtverwaltung, "tagsüber werden dazu noch bekannte hallesche Bands das Programm bereichern." So spielt am Freitag die Westernhagen-Coverband Halleluja, am Samstag spielen Slowhand und Bube, Dame, König.