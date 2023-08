Das Laternenfest in Halle feiert am Sonntagabend seinen Abschluss. Nach dem Unwetter am Freitagabend hat es keine Ausfälle mehr im Programm gegeben und für die Technik ist offenbar Ersatz gefunden worden. Was am Festwochenende am schönsten war, darauf haben Besucherinnen und Besucher MDR SACHSEN-ANHALT unterschiedliche Antworten gegeben – vom Fischerstechen über das Riesenrad bis hin zum ganz allgemeinen Beisammensein und der guten Stimmung.